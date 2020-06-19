عدن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسثمنت الحكومة اليمنية مستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة البنك تمويلاً جديداً من المؤسسة الدولية للتنمية، لصالح مشروع الاستجابة لمكافحة انتشار الجراد وتعزيز أنظمة التأهب لمواجهة مخاطر غزو الجراد مستقبلا في اليمن.وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة، نجيب العوج: إن المشروع يأتي في إطار استجابة البنك الدولي لأزمة انتشار أسراب الجراد الصحراوي في أفريقيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف الوزير العوج في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم الجمعة، أن عملية التمويل الجديدة تهدف إلى تحسين أنظمة الرصد والمكافحة، وتخفيف آثار انتشار أسراب الجراد على صحة الإنسان والبيئة، وحماية أرزاق المجتمعات المستهدفة وانعاشها من جديد.ويهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتنسق المشترك مع وزارة الزراعة والري، إلى بناء قدرات اليمن للاستجابة الفعالة لأي غزو جديد للجراد من خلال تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، والتنسيق الإقليمي، ودعم قدرات المجتمعات المحلية على تفعيل أنظمة الإنذار المبكر والرد السريع.// انتهى //22:17ت م0176