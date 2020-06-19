أثينا 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان عشر إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3237 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 189 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان: إن من بين الإصابات 707 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1813 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان ،ويشكل الرجال منهم 55 في المئة.// انتهى //22:17ت م0177