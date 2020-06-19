الأحساء 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسحقق طلاب وطالبات تعليم الأحساء (126) ميدالية، 25 ذهبية، 37 فضية، 64 برونزية، في مسابقة " الكانجارو 2020م" للرياضيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة "، عن بُعد ، بمشاركة 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والأهلي بالمملكة.وهنأ مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى الطلاب والطالبات وأسرهم نظير هذا الفوز ومنسوبي مدارسهم لدعمهم للطلبة المشاركين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً للنتائج المتميزة التي يحققها الطلبة في تعليم الأحساء على المستويات المحلية والدولية كافة.وأكد العيسى سعي الإدارة دائمًا لتوفير كافة السبل المعينة للطلاب والطالبات، من المسارات التدريبية والإثرائية الداعمة لهم، للرفع من مستواهم العلمي بما ينعكس إيجابًا على أدائهم في الاختبارات والمسابقات، مقدماً شكره لمساعدي الشؤون التعليمية ولإدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات" وفريق العمل المشرف على المسابقة، لجهودهم في تهيئة الطلبة ودعمهم أثناء مراحل المشاركة بالمسابقة، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز .وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلمها لطلبة التعليم العام.// انتهى //22:35ت م0180