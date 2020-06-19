جدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية مبادرة توعوية للجاليات غير الناطقين باللغة العربية للاحترازات والإرشادات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس مجلس الإدارة باللجنة علي بن محمد الحارثي أن المبادرة قامت بتوزيع أكثر من 5000 مادة إعلامية وتوعوية لتغطي جميع المحلات التجارية، ووجود العمالة بشكل مكثف، كذلك الجوامع ومقرات العمل مع الاستعداد لتوفير أدوات التعقيم والكمامات لتطبيق أكبر قدر ممكن من الاحترازات الوقائية خلال هذه الفترة تحت شعار " نعود بحذر " .// انتهى //22:43ت م0182