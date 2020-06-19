رفحاء 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس‏قام قسم التوعية الصحية التابع للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم بحملة توعوية بالجوامع والمساجد في صلاة الجمعة بالمحافظة لتوعية أفراد المجتمع بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا المستجد.ووزعت البروشورات التوعوية بهدف نشر التوعية بالطرق الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، متضمنة معلومات عن أعراض الفيروس وطرق الحد من انتشاره وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، واتباع تعليمات الوقاية، بالإضافة إلى رسائل توعوية عن أهمية غسل اليدين، وتجنب الزحام حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.// انتهى //22:43ت م0183