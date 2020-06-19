الخرطوم 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسوصلت للسودان نحو 40 ألف طن متري من القمح، تمثل الدفعة الأولى، عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بموجب اتفاق سابق للمالية، سيتم استيراد القمح عبر برنامج الغذاء العالمي، على أن يتم السداد من قبل الحكومة السودانية بالعملة المحلية.وتهدف وزارة المالية السودانية من الاتفاق لاستيراد 200 ألف طن متري من القمح لمدة عشرة أشهر، عبر خمس شحنات، بحجم 40 ألف طن متري لكل شحنة.وقالت وزارة المالية السودانية في بيان لها اليوم إن الاتفاقية تأتي في إطار مجهودات حكومة السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة لبنك السودان المركزي.// انتهى //22:45ت م0184