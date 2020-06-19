الرباط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واساختتمت اليوم الدورة التكوينية الافتراضية التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بالشراكة مع الجامعة المصرية اليابانية لفائدة المتخصصين في مجالات المخطوطات، حول موضوع "فنون وعلوم وتراث المخطوطات في العالم الإسلامي".واستفاد من هذه الدورة التي استمرت لفترة يومين 165 متدرباً من الدول الأعضاء في الإيسيسكو وغيرها من دول أوروبية، أجمعوا على الإشادة بما استفادوا خلالها من معارف جديدة في مجال التصوير العلمي والطيفي للمخطوطات، وصيانة تراث المخطوط من وجهتي النظر الفنية والعلمية، وطرق صناعة المخطوطات والحرف المتعلقة بها، وكذلك أنواع الورق والحبر المستخدم في المخطوطات المرتبطة بالتاريخ الإسلامي.// انتهى //23:02ت م0186