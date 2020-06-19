الرياض 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستغلب ساوثمبتون على نوريتش سيتي بنتيجة 3-صفر، اليوم في افتتاح الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،وبذلك يكون ساوثمبتون ضمن بشكل كبير بقاءه في دوري الدرجة الممتازة، بعد ابتعاده بفارق 10 نقاط عن آخر الهابطين، فإن الحال لا تنطبق على نوريتش الذي اقترب بشكل كبير من الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 21 نقطة.وبعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية، نجح ساوثمبتون في ترجمة أفضليته في الثاني من خلال تسجيله ثلاثة أهداف، افتتحها داني اينغز بتسديدة لولبيةسكنت في الشباك عند الدقيقة (49)، وأضاف ستوارت آرمسترونغ الهدف الثاني بتسديدة يسارية من مشارفمنطقة الجزاء عند الدقيقة (54) قبل أن يختتم الجناح السريع ناتان ريدموند التسجيل بعد تلقية الكرة داخل المنطقة فراوغ أحد مدافعي نوريتش قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه سكنت الزاوية عند الدقيقة (79).// انتهى //23:06ت م0187