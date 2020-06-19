ظهران الجنوب 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس‏شارك فريق جمعية البر التطوعي بمركز تندحة في خميس مشيط اليوم ، بالتعاون مع الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة وإقامة نقاط فرز أثناء دخول المصلين , وذلك ضمن مشاركة الفريق في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وبينت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لمبادرات تفعيل الدور التطوعي الذي يشارك به متطوعو الجمعية للتوعية وللحد من انتشار كورونا، وحرصاً منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من الانتشار.// انتهى //23:22ت م0188