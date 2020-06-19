نواكشوط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2621 إصابة.وذكرت الحكومة الموريتانية في مؤتمر صحفي اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد أن المصابين الجدد اكتشفوا خلال إجراء 2543 تحليلاً مخبريًا.وأشارت إلى أنه سجلت 103 حالات شفاء ليصبح العدد الإجمالي 653 شخصًا، كما سجلت خمس وفيات جدد بهذا الوباء ليصل عدد المتوفين إلى 102.// انتهى //23:46ت م0189