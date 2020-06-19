باماكو 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسوصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إلى باماكو في إطار المساعي لحل الأزمة السياسية التي تمر بها مالي.وتأتي مساعي وفد " الإكواس " التي بدأها أمس، بعد أن شهدت العاصمة المالية مظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة، خلال الأيام الماضية تطالب الرئيس المالي إبراهيم كايتا بالاستقالة، في ظل امتعاض شعبي من إدارة الحكومة لملف فيروس كورونا المستجد، واستمرار الاضطرابات الأمنية بشمال ووسط البلاد.وتضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" الإيكواس " في عضويته خمسة عشر بلدًا.// انتهى //23:47ت م0190