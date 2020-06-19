أبيدجان 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأكد رئيس هيئة أركان الجيش في الكوت ديفوار الجنرال لاسينا دومبيا، أن السلطات ألقت القبض على 27 شخصًا، عقب اعتداء على موقع عسكري للجيش في شمالي البلاد.وأضاف دومبيا أن عملية اعتقال الأشخاص قد جرت إثر اجتياح بري وجوي لحديقة كوموي الوطنية ومنطقة كافولو، لافتًا الاتتباه إلى أنه دُمر خلال العملية معدات إمداد ومصادرة معدات اتصالات.وكان 12 عنصراً من قوات الأمن قتلوا في الهجوم بالموقع القريب من الحدود مع بوركينا فاسو أمس.// انتهى //23:51ت م0192