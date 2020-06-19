لشبونة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسخيم التعادل الإيجابي 1/1 على المباراة التي جمعت فيتوريا جيماريش بضيفه موريرينسي اليوم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.وتقدم بيدرو رودريجيز لفريق فيتوريا جيماريش في الدقيقة 24 وتعادل موريرينسي عن طريق جابريال دي سوزا في الدقيقة 54.وشهدت المباراة طرد فلورينت هانين، لاعب فيتوريا جيماريش، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.ورفع فيتوريا جيماريش رصيده بهذا التعادل إلى 40 نقطة في المركز السابع كما رفع موريرينسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //23:53ت م0193