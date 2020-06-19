مدريد 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستغلب فياريال على غرناطة 1 / صفر اليوم ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضا تعادل ليجانيس مع مضيفه ريال مايوركا 1 / 1 .وسجل جيرارد مورينو هدف المباراة الوحيد لفياريال في الدقيقة 11 ليرفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز التاسع.وفي المباراة الثانية تعادل ليجانيس مع مضيفه مايوركا 1 / 1 .وتقدم سيفيا لمايوركا في الدقيقة التاسعة وتعادل أوسكار رودريجيز لفريق ليجانيس في الدقيقة 87 .ورفع مايوركا رصيده بهذا التعادل إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما يحتل ليجانيس المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 24 نقطة.// انتهى //23:53ت م0194