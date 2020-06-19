الأمم المتحدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسناشدت الأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا تيسير العبور الآمن للطلاب المسافرين نحو المناطق الحكومية لأداء امتحاناتهم الدراسية النهائية.جاء ذلك في بيان مشترك أصدره اليوم كل من منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية كيفين كينيدي.وأفاد البيان أنه من المتوقع أن يسافر نحو 23 ألف طالب، عبر خطوط التماس نحو المناطق الحكومية في سوريا، وسينضمون لما يقارب 250 ألف طالب آخر لأدء الامتحانات الوطنية المقرر أن تبدأ في 21 يونيو.وأشار البيان إلى التقارير التي تفيد بقيام المجموعات المسلحة غير الحكومية بمنع عشرات الطلاب، من العبور الآمن عبر نقاط التفتيش في محافظتي إدلب وحلب أثناء توجههم إلى مراكز الامتحانات.وأكد البيان أن للأطفال في سوريا، أينما يعيشون، الحق في إنهاء وإكمال تعليمهم، بما في ذلك من خلال الامتحانات الوطنية، مشدداً على أن أي تدخل في التعليم، الذي هو حق لهم، يعد أمراً غير مقبول.// انتهى //23:54ت م0195