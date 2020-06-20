روما 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت إيطاليا 251 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) اليوم، وهو معدل أقل من المتوسط السابق طيلة الأيام السبعة الماضية البالغ 288 حالة.وأشارت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم إلى أنه سجلت أيضاً 47 حالة وفاة جديدة مقارنة بـ 66 حالة وفاة سُجلت أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 561ر34 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة 011ر238 حالةً.// انتهى //00:12ت م0196