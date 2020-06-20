بريدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 15 ميدالية " 3 ذهبيات، 6 فضيات، 6 برونزيات "، في مسابقة الكانجارو العالمية في الرياضيات 2020، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة ".و بارك المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح للطلاب والطالبات الفائزين وأسرهم ومدارسهم، مؤكدًا أن المنجزات في مثل تلك المسابقات العلمية تعكس قوة ومتانة المدرسة والمعلم، مقدمًا شكره لكل من شارك بالمنجز من مشرفي النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي.وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي في تعليم القصيم منصور المطيري، أن مسابقة الكانجارو العالمية في الرياضيات تهدف إلى تطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير وتعزيز الشغف بمادة الرياضيات وترسيخ أهمية تعليمه في كل جزء من أجزاء العالم.// انتهى //00:35ت م0197