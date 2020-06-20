واشنطن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً عند إغلاق السوق اليوم، بعد جلسة متقلبة في ظل قلق المستثمرين من تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 208.64 نقاط، بما يعادل 0.8 في المئة، إلى 25871.46 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 17.53 نقطة، أو 0.56 في المئة، إلى 3097.81 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.07 نقاط، أو 0.03 في المئة، إلى 9946.12 نقطة.// انتهى //00:42ت م0198