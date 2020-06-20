الرباط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم إعادة تصنيف المناطق التي يحق لها الخضوع لإجراءات التخفيف من التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، بإعلان أغلبية أقاليم المملكة المغربية ضمن هذه القائمة.وأوضح بيان مشترك صادر عن كل من وزارتي الداخلية والصحة اليوم، أن السلطات العمومية قررت إعادة تصنيف غالبية الأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1 التي يحق لها الاستفادة من ظروف التخفيف، باستثناء أقاليم طنجة وأصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة المصنفة في المنطقة رقم 2، ابتداءً من 24 يونيو الجاري، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المغرب.وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي بناءً على خلاصات التتبع اليومي من خلال مخطط تخفيف الحجر الصحي، وبعد إجراء لجان اليقظة والتتبع المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.// انتهى //00:49ت م0200