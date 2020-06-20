مكة المكرمة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسبدأ مشرفو النشاط الكشفي وقادته بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة في تهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقةاستعدادا لاستقبال المصلين بدءاً من صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل، كأول صلاة بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير أن قادة الكشافة سيساهمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الجسدي بين المصلين ورفع المصاحف،وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفايروس، كما سيقوم القادة الكشفيون بتنبيه المصلين إلى أهمية التباعد، ولبس الكمامة القماشية قبل دخولهم المسجد وخلال فترة وجودهم ووقت مغادرتهم، والدعوة إلى إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها .من جهة أخرى شارك قادة الكشافة بالإدارة اليوم، في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة في الجوامع والمساجد التي قررت الجهات ذات العلاقة إقامة صلاة الجمعة فيها للجمعةالثالثة على التوالي، حيث قاموا بتقديم العديد من الخدمات، ومن أبرزها إرشاد المصلين إلى أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.// انتهى //01:23ت م0202