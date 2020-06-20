نواكشوط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو2020 م واسأوصت اللجنة الوزارية لتنسيق النقل والتجارة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" في ختام اجتماعات عقدتها عن بعد، دول المجموعة بإعادة فتح حدودها.واقترحت اللجنة الوزارية فتح الحدود البرية الداخلية والمطارات، ورفع الإجراءات عن التنقل الداخلي، بدءًا من نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك كمرحلة أولى،وفي مرحلة ثانية، فتح الحدود البرية والجوية والبحرية والسماح بحرية تنقل الأموال والأشخاص، في الفضاء غرب الأفريقي، خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل.وتقضي المرحلة الثالثة بفتح الحدود البرية والجوية، بالنسبة للدول التي لا توجد بها حالات إصابة مرتفعة في النصف الثاني من شهر يوليو.وتأتي هذه التوصيات فيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره بدول غرب أفريقيا، حيث تم تسجيل 54393 حالة إصابة مؤكدة،منها نحو 30 ألف إصابة بدولتين فقط، هما نيجيريا، وغانا.// انتهى //03:51ت م0204