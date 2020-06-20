سول 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من 3 أسابيع، نتيجة للزيادة الجديدة في الحالات الوافدة، مع استمرار ظهور حالات إصابة في منطقة سول الكبرى ومدينة دايجون بوسط البلاد.وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة، تعد أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل 79 إصابة يوم 23 مايو الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 12373 إصابة.ومن بين الحالات الجديدة، 31 حالة إصابة وافدة من الخارج، و36 إصابة محلية.// انتهى //06:17ت م0004