وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المعـادلة ): غداً تعود الحياة إلى رتمها الطبيعي عند رفع الحظر بصورة كاملة للأنشطة كافة، وهو أمر يبشر بالخير - بحول الله وقوته -، فبعد فترة ليست بالقصيرة اختلف فيها نمط الحياة بصورة جذرية، ولم تعد كما كانت قبل جائحة كورونا التي مازالت تلقي بظلالها ولم تنحسر ذاك الانحسار الذي يسمح بعودة الحياة على ما كانت عليه قبل الجائحة قبل مضي بعض الوقت؛ حتى يتم التمكن من إنتاج مصل يكافح الفيروس ويسيطر عليه.وأضافت أن عودة الحياة لا تعني أبداً التساهل مع إجراءات الوقاية التي مازالت متبعة، بل يجب الحرص على الالتزام بها، بل على العكس من ذلك يجب الالتزام الكامل بكل الإجراءات المتبعة وبحرص حتى لا نعرض أنفسنا ومن حولنا للإصابة بالفيروس الذي مازال يعيش بيننا. فانتقال العدوى في حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية مازال قائماً، وعودة الأنشطة إلى سابق عهدها معناه أن التخالط سيكون بنسبة أكبر عمّا كان عليه قبل رفع الحظر، إذاً الوعي هو سلاحنا الذي يجب علينا جميعاً التسلح به في الأحوال كافة دون أي تهاون.ورأت أن التعايش مع جائحة كورونا أمر لا بد منه، فالعالم لا يستطيع أن يظل مقفلاً لمدة أطول، فلذلك تداعيات كبيرة على حياة الناس وسبل رزقهم، وهو أمر ليس بالهين وانعكاساته خطورتها فادحة، من أجل ذلك كان لا بد من قرار عودة الحياة واستئناف دورانها دون أن يعني ذلك التهاون في التعامل مع الجائحة.وختمت :قد تكون معادلة صعبة ولكن لا بد من التعامل معها وفق معطياتها وبتوازن يسمح بعودة الحياة دون زيادة أعداد المصابين بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.// يتبع //06:36ت م0006