طرابلس 28 شوال 1441 هـ الموافق20 يونيه 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،دعوة دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى مساندة حكومة الوفاق في تحقيق رؤية إعادة بناء ليبيا كدولة «ديمقراطية تتمتع بنظام انتخابي شامل وشفاف، وقال لن نسمح أبدا بظهور دكتاتورية من أي نوع في ليبيا.وأشارت الصحف إلى بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، التطورات الراهنة في ليبيا، موضحة أنهما اتفقا على الحاجة الملحة إلى مشاركة جميع الأطراف بشكل فعال في الحوار السياسي والأمني الذي تقوده الأمم المتحدة؛ للدفع قدما بالسلام والاستقرار والسيادة في ليبيا، وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.وبينت الصحف معاناة المواطنين في ظل انقطاع الكهرباء في العاصمة والمدن الغربية والجنوبية يوميا لأكثر من 15 ساعة يوميا في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، مبينة إعلان الشركة العامة للكهرباء، خروج 11 وحدة توليد غازية بمحطات جنوب طرابلس والرويس ومصراته والخمس والزاوية إلى جانب وحدتي توليد بخاريتين في مصراته والزاوية؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطلب الكبير على الطاقة الكهربائية ونقلت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، عقب لقاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه سيطلق محادثات مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس خلال الأيام المقبلة وكذلك مع أطراف ليبية أخرى لمحاولة التعبير عن المخاوف ليس فقط من إيطاليا وأوروبا، ولكن أيضا من المجتمع الدولي بأسره» حيال الأوضاع في ليبيا.وتطرقت إلى تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، موضحا إن الحلف يدعم تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، مضيفا نحن لا ندعم فقط تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة، بل ندعم أيضا جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي عن طريق التفاوض للصراع.وتناولت الصحف تصريحات الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بأن مصر تقدمت إلى الأمانة العامة؛ لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، عبر وسائل الاتصال المغلقة، موضحا أنه يجرى التنسيق مع رئاسة الدورة " سلطنة عمان "لتحديد الموعد بعد أن أخذ الطلب المصري موافقة من الدول الأعضاء.// انتهى //06:52ت م0008