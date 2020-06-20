الرياض 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واساكتفى برشلونة بنقطة واحدة من مباراته مع مضيفه اشبيلية على ملعب "رامون سانشيس بيزخوان" بتعادلهما سلباً في افتتاح الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم ما يفتح المجال امام ريال مدريد للتساوي معه نقطياً شرط أن يخرج فائزاً على مضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في ختام الجولة .ورفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد في حين يملك اشبيلية 52 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //07:14ت م0012