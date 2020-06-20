نجران 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "أركان الإيمان"، يقدمها الشيخ الدكتور أحمد بن حمد الونيس، وذلك عبر البث المباشر بواسطة "تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن البرنامج الدعوي "العقيدة أولاً"، الذي يقيمه الفرع لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم.//انتهى//07:29ت م0013