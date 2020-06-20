القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص بلاده على زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بالبحث والاستكشاف البترولي، ومطالبته بسرعة تنفيذ تلك المشروعات لما لها من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.ونشرت إعلان وزارة الصحة المصرية تسجيل ١٧٧٤ إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة ٧٩ حالة جديدة، وخروج ٤٠٠ من المصابين مستشفيات العزل والحجر الصحي.وعرجت صحف السبت على الوضع الميداني في ليبيا، مشيرة إلى إعلان الجيش الوطني إرسال جنود وتعزيزات عسكرية إلى شرق مدينة مصراته وتواصل تمركزه بمدينة سرت في محاولة لصد أي هجوم مفاجىء.وسلطت الضوء على الطلب الذي تلقته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مصر لعقد اجتماع طاريء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس.وتناقلت تأكيد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، دعم البرلمان لجهود رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل على جيله المقدرة لتحقيق المصالحة بين الصوماليين ودعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي تعزيزا للأمن القومي العربي.//انتهى//08:34ت م0014