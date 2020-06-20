واشنطن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول اليوم أن تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون صعبة، ولن يكون هناك إصلاحات سريعة .وقال باول في مناقشة جرت عبر الاتصال المرئي مع قيادات اقتصادية بأوهايو بشأن بناء قوة عمل متينة :" سوف نخرج من هذا مجددا، لكن الأمر سيتطلب وقتا وعملا ،وسيكون الطريق أمامنا صعبا " ، مضيفا " فُقدت أرواح وسبلا للعيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة ".// انتهى //09:28ت م0016