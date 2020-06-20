اقتصادي / رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يؤكد أن مسار تعافي الاقتصاد سيكون صعبا
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
واشنطن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول اليوم أن تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون صعبة، ولن يكون هناك إصلاحات سريعة .
وقال باول في مناقشة جرت عبر الاتصال المرئي مع قيادات اقتصادية بأوهايو بشأن بناء قوة عمل متينة :" سوف نخرج من هذا مجددا، لكن الأمر سيتطلب وقتا وعملا ،وسيكون الطريق أمامنا صعبا " ، مضيفا " فُقدت أرواح وسبلا للعيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة ".
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