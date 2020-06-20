المدينة المنورة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستنطلق يوم الاثنين المقبل بالمدينة المنورة ضمن مبادرات خير المدينة تحت شعار " تباعدنا يقربنا " مبادرة بعنوان " حماية " لتعزيز الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة بهدف تثقيف وتوجيه وتنظيم المواطنين والمقيمين في الأماكن العامة ، فضلاً عن تعزيز دور الفرق التطوعية المؤهلة لتنظيم وإدارة الحشود بـدعم ومساندة من الجهات الحكومية .وأوضح المشرف العامة علي المبادرة الدكتور عبد المحسن الحربي أن المبادرة التي تستمر حتي نهاية شهر ذي القعدة تستهدف عدة نطاقات من الأحياء والمراكز التجارية التي تشهد كثافة من أهالي المنطقة وزوارها حيث يتم نشر عدة فرق تطوعية على مدار ساعات عمل المحلات التجارية لتنظيم وتوجيه المواطنين والمقيمين وقياس درجات حرارة المرتادين والعاملين داخل المحلات التجارية، والاستجابة السريعة للحالات الطارئة .وأضاف أن المبادرة تتضمن العديد من الجوانب التوعوية عن طريق برامج تدريبية تثقيفية عن بُعد، من أهمها برامج ودورات تدريبية لأهالي المنطقة وبرنامج تدريبي للمتطوعين لإعدادهم وتأهيلهم للعمل التطوعي.// انتهى //09:47ت م0018