برلين 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 11 حالة وفاة.وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 189 ألفا و135 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 174 ألفا و700 حالة.// انتهى //09:51ت م0020