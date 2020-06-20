اسلام أباد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واساستأنفت باكستان اليوم رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان: "يسعد الحكومة الباكستانية إعلان استئناف الرحلات الدولية من و إلى المطارات الدولية اعتباراً من 20 يونيو".وأضاف أن التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية ربما يخضع لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو فيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية.وأكد أن السماح بتسيير الرحلات الجوية لا يشمل مطارين في إقليم بالوشيستان، جنوب البلاد، وهما جوادار وتوربات .// انتهى //09:52ت م0021