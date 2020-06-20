بغداد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت بتفاقم الموقف الوبائي في البلاد , الناجم عن تفشي فيروس كورونا ,مبرزة تأكيد وزير الصحة بأنَّ الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة .وأبرزت اعلان وزارة الصحة نجاح العراق بتصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس كورونا محليا والبدء باستخدامه في معالجة المصابين خلال الأيام القادمة ، بعد إقراره من قبل اللجان العلمية المختصة .وتطرقت صحف اليوم إلى القضايا العالقة بين بغداد وأربيل, مشيرة إلى وضع الحكومة الاتحادية بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان خارطة طريق لحسم هذه القضايا, لاسيما مايتعلق بحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية, والواردات النفطية, فضلاً عن ملفات أخرى أتفق الجانبين على حسمها خلال 30 يوما.وتناولت التجاوزات التركية العسكرية على الأراضي العراقية, والتي باتت تمس سيادة العراق وحرمة أراضيهو أجوائه الوطنية .// انتهى //09:52ت م0022