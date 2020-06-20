بيروت 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب مواقف القوى السياسية والحزبية الأساسية من الدعوات التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى لقاء وطني في 25 من يونيو الجاري بانتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقده رؤساء الوزراء السابقون مطلع الاسبوع و الذي سيحدد مصير لقاء بعبدا.وتحدثت عن إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس أن خطة إسرائيل لضم مستوطنات الضفة الغربية مرفوضة لأنها ستؤدي إلى فصل القدس وشمال الضفة عن جنوبها، ما سيعيق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.وتطرقت صحف السبت إلى مقتل 5 مدنيين في غارات للطيران التركي في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.وأخبرت عن تأكيد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في بيان أمس ان الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.وأوردت تبني مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس قرارا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.ولفتت الإنتباه إلى تحذير منظمة الصحة العالمية أمس من إرتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا في العالم بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء .// انتهى//10:15ت م0023