رام الله 28شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل، أمس الجمعة، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبلغت جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 860 إصابة، بينها 263 إصابة نشطة.وأبرزت ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح، حيث جرى الحديث حول الموقف الوطني الواضح فيما يتعلق برفض سياسة الضم، وأن الطريق إلى السلام يتم من الالتزام بقرارات بالشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.وأشارت صحف السبت إلى اقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية لحركة فتح في حالة انعقاد دائم بسبب الأوضاع الحالية، سواء فيما يتعلق بسياسة الضم الإسرائيلية، أو فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا في العالم وفلسطين.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع. فيما اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم.ولفتت الصحف النظر إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من أن العالم دخل مرحلة خطيرة من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-"19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.// انتهى //10:19ت م0024