الخرطوم 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اجراء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس في اديس أبابا مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات .ونشرت اعلان وزارة المالية السودانية وصول نحو 40 ألف طن متري من القمح، تمثل الدفعة الأولى، عبر برنامج الغذاء العالمي بموجب اتفاق سابق للمالية .ولفتت الانتباه إلى احتدام المعارك بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق اليمن.و أولت صحف السبت اهتماما بتظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس، ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية، شملت منطقة الأغوار المهددة بالمخطط حيث شارك العشرات في اعتصام عقب تأدية صلاة الجمعة وسط تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.و أشارت إلى تلقى الجامعة العربية أمس طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا .وعرجت صحف السودان على اصدار محكمة تونسية، أمس أحكاماً بالسجن لمدة 48 عاماً بحق 26 إرهابياً لتورطهم في أعمال إرهابية ضد الجيش والمدنيين.// انتهى //10:52ت م0027