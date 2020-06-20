إسلام آباد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء عمران خان دعوته للشعب الباكستاني إلى ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية لمكافحة انتشار وباء كورونا.وتابعت الارتفاع القياسي الذي تشهده باكستان بشكل يومي في أعداد المصابين بفيروس كورونا.وأخبرت عن موافقة السلطات الباكستانية على استئناف عملية الطيران الدولية وفقاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.وسلطت الضوء على سلسلة التفجيرات التي وقعت أمس في إقليم السند الباكستاني وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.اقتصادياً أشارت إلى اتفاق باكستان مع ثلاثة مؤسسات دولية للحصول على 1.5 مليار دولار لدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا.وأشارت إلى عزم باكستان على فتح الحدود مع أفغانستان اعتباراً من 22 يونيو الجاري لاستئناف عملية التبادل التجاري.أفغانياً تطرقت إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 17 مسلحًا وإصابة 12 آخرين من عناصر حركة طالبان في هجوم للحركة بولاية بكتيكا شرقي البلاد.وتابعت الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم في هذا البلد.في الشأن الإقليمي أشارت صحف باكستان إلى نفي السلطات الصينية مزاعم أسرها أي جنود هنود في المواجهات التي وقعت بين عسكريي الجانبين في منطقة لداخ الحدودية والتي أصبحت مسرحا للصراع بين البلدين.// انتهى //11:07ت م0028