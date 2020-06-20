رام الله 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ونابلس .وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 26 إصابة في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، إضافة إلى إصابة في نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابة، بينها 306 إصابة نشطة.// انتهى //11:37ت م0031