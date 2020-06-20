الرباط 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم إعلان وزارة الصحة المغربية أمس تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل بذلك العدد الاجمالي لعدد الاصابات الى 9613 إصابة .وتطرقت الصحف إلى حالة الترقب التي تسود المواطنين في انتظار اعلان السلطات تخفيف اجراءات الحجر الصحي في عدد من المناطق بعد حوالي 100 يوم من الحجر .وأخبرت في الشأن الليبي عن تقدم مصر بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية،عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والأحداث التي شهدتها في الفترة الأخيرة.وتابعت الصحف العملية العسكرية التركية الجديدة في الأراضي العراقية التي تشنها القوات التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني .// انتهى //12:19ت م0032