الجزائر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم فحوى الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس متمنيا له فيها الشفاء العاجل بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها.ونقلت تأكيدات قائد الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة على جاهزية القوات المسلحة لمواجهة أي تهديدات محتملة عقب اشرافه لتمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة العسكرية الغربية.وتطرقت إلى تحذيرات وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد من عواقب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والاصابات أمس، بعد تسجيل 119 حالة جديدة ووفاة 14 مصابا مقابل شفاء 118 حالة .ونشرت صحف السبت الطلب الذي تقدمت به مصر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرة القاهرة لوقف اطلاق النار وعودة طرفي الصراع إلى المفاوضات.// انتهى //12:33ت م0035