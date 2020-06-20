تونس 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر تسجيل 14 حالة إصابة جديدة وافدة بالفيروس وفق آخر إحصائية رسمية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1146 حالة إصابة مؤكدة مع 50 حالة وفاة.وأخبرت صحف السبت تسجيل المغرب، أمس أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة في معامل للفراولة بالبلاد ، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 539 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.وتناقلت ضمن تطورات الملف الليبي ، تأكيد حكومة الوفاق استمرار الجيش الليبي في حشد قواته غرب مدينة سرت وجنوب مصراتة .وتعرضت صحف تونس إلى ما كشفه أطباء صينيون في بكين من أن المرضى الجدد الذين يتم علاجهم من فيروس كورونا يعانون من أعراض غريبة وغير معهودة سابقا كآلام في المفاصل والمعدة، مشيرين الى ان أحوال الطقس والعادات وطبيعة الجسم قد تؤدي إلى اختلاف الأعراض بين منطقة وأخرى.// انتهى //13:00ت م0039