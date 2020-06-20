أبها 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ١٠ ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة العالمية " الكانجارو 2020 " في الرياضيات التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة "، بمشاركة 539 طالباً وطالبةً من مختلف المراحل الدراسية .وقدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزين والفائزات ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدارس ، وإدارتي النشاط للبنين والبنات ، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات .// انتهى //13:26ت م0041