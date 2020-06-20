أبها 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة الأنشطة التوعوية والثقافية بكلية الشريعة وأصول الدين مساء غد دورة تدريبية "عن بعد" ضمن مشروع "مبادرون"تحت عنوان "المدخل للأنظمة السعودية"يقدمها أستاذ الأنظمة المساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور عبدالإله الشهراني .وتهدف الدورة إلى التعريف بالنظام السعودي وخصائصه، والتعريف بالأنظمة الأساسية في المملكة وتوضيح كل قسم، وتستهدف الدورة المهتمين بالقانون والباحثين في الدراسات العليا وعموم أفراد المجتمع.وفي الإطار نفسه تنظم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع كلية التربية مساء غد دورة تدريبية نسائية تحت عنوان "الإشراف الأسري في تربية الأبناء بمرحلة المراهقة" ،وتهدف الدورة إلى التعرف على احتياجات الأبناء بمرحلة المراهقة ومعرفة أسس الإشراف الأسري السوي للأبناء بمرحلة المراهقة وأسس التربية السليمة.// انتهى //14:17ت م0049