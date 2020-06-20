صبيا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسانطلقت مساء أمس فعاليات البرنامج الصيفي الثالث لحفظ ومراجعة القرآن الكريم الذي ينفذه مكتب تحفيظ القرآن الكريم بالطمحة والغراء، التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا، " عن بعد " .وأوضح مدير المكتب قاسم بن علي هجري أن البرنامج ينفذ بمشاركة 90 طالبًا يتوزعون على عدة حلقات ومستويات مختلفة في الحفظ والمراجعة تبدأ من حفظ القرآن الكريم كاملًا وحتى حفظ 5 أجزاء ، سعياً لاستثمار أوقات الطلاب خلال الإجازة بما ينفعهم بحفظ ومراجعة سور القرآن الكريم وتعلم آدابه.// انتهى//14:18ت م0051