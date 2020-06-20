ثقافي / أكثر من 90 طالباً في البرنامج الصيفي الثالث لحفظ ومراجعة القران الكريم بصبيا
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
صبيا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
انطلقت مساء أمس فعاليات البرنامج الصيفي الثالث لحفظ ومراجعة القرآن الكريم الذي ينفذه مكتب تحفيظ القرآن الكريم بالطمحة والغراء، التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا، " عن بعد " .
وأوضح مدير المكتب قاسم بن علي هجري أن البرنامج ينفذ بمشاركة 90 طالبًا يتوزعون على عدة حلقات ومستويات مختلفة في الحفظ والمراجعة تبدأ من حفظ القرآن الكريم كاملًا وحتى حفظ 5 أجزاء ، سعياً لاستثمار أوقات الطلاب خلال الإجازة بما ينفعهم بحفظ ومراجعة سور القرآن الكريم وتعلم آدابه.
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14:18ت م
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