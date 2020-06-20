مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسوزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من ٦٠ ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.وطبق خلال عمليات التوزيع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.مما يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة " معًا محترزون " منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.// انتهى //14:21ت م0053