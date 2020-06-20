جيزان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل غداً ، لقاءًا افتراضيًا عن بعد ، بعنوان " الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15٪؜ " .ويتضمن اللقاء الذي يشارك فيه عدد من المختصين موضوعات حول كيفية التعامل مع العقود المبرمة والفواتير الضريبية المصدرة والفواتير التي تم إصدارها ، وكذلك كيفية التعامل مع الشحنات المصدرة .// انتهى //14:23ت م0054