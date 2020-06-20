اقتصادي / " الأحكام الانتقالية للقيمة المضافة " لقاء عن بعد بغرفة جازان غداً
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
جيزان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
تنظم غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل غداً ، لقاءًا افتراضيًا عن بعد ، بعنوان " الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15٪ " .
ويتضمن اللقاء الذي يشارك فيه عدد من المختصين موضوعات حول كيفية التعامل مع العقود المبرمة والفواتير الضريبية المصدرة والفواتير التي تم إصدارها ، وكذلك كيفية التعامل مع الشحنات المصدرة .
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14:23ت م
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