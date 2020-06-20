الطائف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسنفذ فريق (غد) التطوعي بجامعة الطائف أمس الجمعة، المرحلة الثالثة من مبادرة (نعود بحذر - 3)، في عشرة من أكبر جوامع محافظة الطائف، بدعم من عمادة خدمة المجتمع والتعليم بالجامعة وإدارة بالطائف.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني، أن المرحلة الثالثة من حملة (نعود بحذر) نفذت بمشاركة أكثر من 80 متطوعاً من طلاب الجامعة بمختلف تخصصاتها، بعد نجاح نسختيها الأولى والثانية، نزولا لحاجة المجتمع لهذه الخدمة ورغبة المتطوعين من جامعة الطائف في مواصلتها.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف أن الحملة تضمنت تعقيم أيدي أكثر من 14 ألف مصلٍ، وتوزيع 900 كمامة لمن لا يحملها، وتوزيع 700 سجادة صلاة على المصلين، وتوعية وإرشاد المصلين داخل المسجد، وتصحيح سلوكياتهم الخاطئة، والإسهام في تنظيم دخول وخروج المصلين.يشار إلى أن المساجد التي شملتها الحملة هي جامع العباس في المنطقة المركزية، وجامع الملك فهد، وجامع بن سند في الشهداء الجنوبية، وجامع العبداللطيف بالوسام، وجامع الميقات بالهدا، وجامع الجوهرة بحي نخب، وجامع علمدار بحي الجال، وجامع السناح في الحوية، وجامع الجوهرة في حي شهار.// انتهى //14:56ت م0058