جيزان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واساطلقت جمعية مُعين التطوعية لخدمة المجتمع بجازان يوم أمس ، مبادرة لتوعية الجاليات ، وذلك ضمن تعزيز الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي أن المبادرة شملت تقديم روابط لتعبئتها من قبل الجاليات وذلك بعدد من اللغات "العربية والانجليزية والفلبينية والهندية والبنغالية واللغات الافريقية ، حيث يستطيع المقيم من خلال الرابط اتباع الصور والاجابة على أسئلة الاستبيان والتى توجهه الى اتباع التعليمات في لَبْس الكمام والغسل الدائم لليدين، والتباعد بمسافة كافية وعدم التجمعات والتقيد بالتعليمات .وأضاف أن عدد المتطوعين بمختلف محافظات منطقة جازان بلغ 72 متطوعاً ، فيما بلغ عدد المستفيدين 7000 مستفيد ، من المبادرة التي يرافقها إجراء قياس لدرجة حرارة العمالة وتوزيع منشورات توعوية بلغات متعددة .// انتهى //15:14ت م0062