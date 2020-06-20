الدمام 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً في بلدية عريعرة، فرصة استثمارية لإدارة وتشغيل وصيانة نشاط سوق تجاري، وذلك ضمن خطط التنمية والتطوير بعريعرة، وفتح باب التعاون والمشاركة العامة، للإسهام في تسويق الفرص الاستثمارية وتطوير الخدمات البلدية.ودعت الأمانة الراغبين الدخول في المزايدة التقدم لدى بلدية عريعرة، أو الدخول على الموقع الالكتروني "بلدي" أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "بلدي استثمار"، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص".// انتهى//15:15ت م0063