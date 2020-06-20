اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع
السبت 1441/10/28 هـ الموافق 2020/06/20 م واس
بيروت 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 6.9 % ليغلق عند مستوى 618.93 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 144 ألفاً و364 سهماً بقيمة 1 مليون و620 ألف دولار أميركي، مقابل 44 ألفاً و704 أسهم بقيمة 464 ألفاً و146 دولاراً أميركيا بنهاية الأسبوع السابق .
كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.34 مليار دولار، بانخفاض من 5.99 مليار دولار الأسبوع الماضي.
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15:27ت م
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