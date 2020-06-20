بيروت 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 6.9 % ليغلق عند مستوى 618.93 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 144 ألفاً و364 سهماً بقيمة 1 مليون و620 ألف دولار أميركي، مقابل 44 ألفاً و704 أسهم بقيمة 464 ألفاً و146 دولاراً أميركيا بنهاية الأسبوع السابق .كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.34 مليار دولار، بانخفاض من 5.99 مليار دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //15:27ت م0065