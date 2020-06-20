كيب تاون 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا موافقة بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته مجموعة بريكس للاقتصاديات الناشئة، على قرض طارئ بقيمة مليار دولار لجنوب أفريقيا لمساعدتها في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.وأفاد بيان لوزارة الخزانة في جنوب إفريقيا أن برنامج الإقراض الطارئ لمواجهة كوفيد-19 سيقدم القرض لجنوب أفريقيا استجابة للطلب العاجل والاحتياجات التمويلية الفورية لحكومة جنوب أفريقيا.وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يكشف وزير المالية الجنوب إفريقي تيتو مبويني عن ميزانية طارئة تتضمن تغييرات كبرى للإنفاق وتوقعات العائدات أمام البرلمان يوم الأربعاء القادم .وكانت جنوب أفريقيا تعاني من ركود بالفعل قبل أن تتسبب الجائحة في مزيد من الوهن في اقتصادها.// انتهى //15:28ت م0066